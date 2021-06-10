قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، إنه ليس من الضروري أن جميع مرضى الإدمان سعوا بأنفسهم للدخول إلى دائرة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج للأفكار المغلوطة بشكل كبير فيما يتعلق بالمخدرات بين طلاب المدارس والجامعات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بشأن المخدرات تتمثل في ارتباطها بسهولة التذكر والحصول على ذاكرة قوية، ما يجعل البعض يقبل عليها دون قصد.

وأشار إلى الترويج للمخدرات بصورة غير مباشرة بين السيدات عن طريق إيهامهن بأن هذا المخدر مفعوله قوي في تسكين الآلام، ويعطي نشاطًا لأداء المهام المنزلية، فضلًا عن ارتباط المخدرات بسائقي الشاحنات على الطرق السريعة، لتعمل على يقظة أذهانهم.

وأوضح أن الصندوق في عمله يعتمد على مجموعه من الدراسات والبحوث التي تم إجرائها في أوساط مختلفة، مشيرًا إلى أن نسبة التعاطي بين طلاب المدارس تصل إلى 7.7%.

وذكر أنه تم تكثيف العمل في اتجاهين أولهما إعداد برامج وقائية قوية مع طلاب المدراس، وثانيهما تفعيل توصيات القيادة السياسية فيما يتعلق بإجراء الكشف المبكر بين العاملين والإداريين بالوزارة، وهذا ما أدى إلى تدني النسب بشكل كبير.

ولفت إلى افتتاح الرئيس لـ 3 مراكز علاجية كبرى تضاف إلى صروح صندوق مكافحة علاج الإدمان لمعالجة المرضى بالمجان، ناصحًا الأباء بضرورة وجود مصارحة قوية بينهم وبين أبنائهم لاكتشاف تعرضهم للتعاطي.

