اتحاد محترفي الإسكواش يعلن قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة الثمانية الكبار

أعلن اتحاد محترفي الاسكواش عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة الثمانية الكبار "PSA WORLD TOUR FINALS" المقرر لها 22 يونيو وحتى 27 من الشهر نفسه في مول العرب.

وبالنسبة للرجال سيكون المصنف الأول للبطولة على فرج لاعب أندية وادي دجلة و فارس دسوقي المصنف الثاني و طارق مؤمن المصنف الثالث وبول كول مصنفًا رابعا و مروان الشوربجي مصنفًا خامسًا ومحمد الشوربجي مصنفا سادسا و جويل ماكين مصنف سابع و مصطفى عسل مصنف ثامن.

وفي منافسات السيدات ستكون نور الشربيني مصنفى أولى للبطولة و هانيا الحمامي مصنفة ثانية ونوران جوهر مصنفة ثالثة و الأمريكية أماندا صبحي مصنفة رابعة و سارة جين بيري مصنفة خامسة و الفرنسية كاميل سيرم مصنفة سادسة و النيوزلندية جولي كينج مصنفة سابعة و سلمى هاني مصنفة ثامنة.

يتم تقسيم اللاعبين الرجال الثمانية والثماني سيدات إلى مجموعتين كل مجموعة بها 4 لاعبين و يتأهل أول ثاني من كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة.

يذكر أن هانيا الحمامي قد توجت بلقب السيدات في النسخة الماضية، بينما توج مروان الشوربجي بلقب الرجال.