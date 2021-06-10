روى الفنان أحمد عبد الله محمود، تفاصيل قصة إصرار والده الراحل وهو مريض على زيارة الفنان أحمد زكي الذي كان يعاني من أزمة صحية شديدة هو الآخر، توفى على إثرها.

وقال أحمد، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، إن والده يعاني من ورم في المخ ولم يكن قادرًا على الحركة بشكل طبيعي، لكنه أصره على زيارة زكي في المستشفى.

وأضاف أنهم رضخوا أمام إصرار الوالد على زيارته «صديقه» - حسب تعبيره، ونُقل من مستشفى المنيل الجامعي عبر كرسي متحرك إلى مستشفى دار الفؤاد، مؤكدًا أنهم واجهوا صعوبة شديدة في نقله.

وأشار إلى أن والده وصل بالفعل إلى المستشفى لكنه لم يتمكن من رؤية زكي الذي كان قد نُقِل إلى العناية المركزة، بعد دخوله في غيبوبة.

وعلق «أحمد»، على بعض الآراء التي تعتبر عبد الله محمود امتدادًا لأحمد زكي قائلًا: «زكي كان مدرسة وعبد الله كان مدرسة، فوالدي كان لديه تكنيك مختلف وأدوات مغايرة تمامًا في التمثيل».

ورأى أن أحمد زكي محبوبًا ويحظى بالصدق في تمثيله من خلال «الجبروت وقوة الشخصية» وفق تعبيره، موضحًا أن والده كانت قوته فيما أسماها «الحنيّة»، وأنه كان قادرًا على الاستحواذ على المشاهد باعتباره قريبًا منه.

وتابع: «الستات الكبار كانوا بيقفوني في الشارع، ويقولولي أبوك شبه ابني أو جوزي أو أخويا.. الجمهور العادي كان يرى عبد الله محمود قريبًا منه، وهذه هي القوة».