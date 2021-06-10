ضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر وأسماك فاسدة في حملة تموينية برأس سدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المهندس سامي عبد القادر، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية بمدينة رأس سدر، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومجلس مدينة رأس سدر، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، وعدم عرض سلع فاسدة؛ حفاظًا على صحة المواطنين.



وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر بمخبز سياحي بدون ترخيص، و150 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم أسماك، وضبط 400 قطعة حلوى ومواد غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت.



وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح له اليوم، أنه جرى تحرير 7 محاضر، بينهم محضرين ذبح خارج السلخانة وإدارة محل جزارة بدون ترخيص بمضبوطات 200 كيلو لحوم، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية.



وأكد أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، ومن المقرر أن تكثف مديرية التموين من حملاتها الرقابية والتفتيشية، بجميع إداراتها على مستوى مدن المحافظة، من أجل ضبط الأسواق.



وأشار إلى أن مديرية التموين شكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية؛ لمتابعة الموقف التمويني والأنشطة التموينية المختلفة، ولمراقبة الأسواق، بجانب تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة والأسواق؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.