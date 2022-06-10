كوسوفو تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي

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أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن اعتزام بلاده التقدم بطلب رسمي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

جاءت تصريحات كورتي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة.

وحاليا تتمتع كوسوفو، التي أصبحت دولة مستقلة منذ 2008، بوضع مرشح محتمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض المناقشة حول انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، دعا شولتس إلى توجيه "إشارة متفائلة" لهذه الدول.

وأشار شولتس اليوم الجمعة خلال زيارته إلى بريشتينا عاصمة كوسوفو إلى المدة الطويلة التي انقضت منذ تقديم الوعد بمثل هذا التطلع قبل حوالي عشر سنوات والآمال الكبيرة التي عقدت عليه في ذلك الوقت.

وقال شولتس عقب محادثاته مع كورتي: "لهذا السبب من المهم للغاية البعث بإشارة جديدة للأمل والثقة"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إشارة على أن هناك رغبة جدية للانضمام وأن هناك "فرصة واقعية" لذلك، إذا سعى الجميع لتهيئة الظروف.

يقوم شولتس بجولة لخمسة من دول البلقان تستمر يومين. وبريشتينا هي المحطة الأولى قبل سفره إلى بلجراد في وقت لاحق من اليوم.

كانت كوسوفو إقليما صربيا في السابق، وأغلبية تعدادها السكاني من الألبان .

ومازالت صربيا تدعي سيادتها على كوسوفو وهناك خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي،وهى إسبانيا اليونان ورومانيا وسلوفاكيا وقبرص، لا تعترف بكوسوفو دولة مستقلة.