ترودو وبايدن يبحثان تعميق الشراكة بين كندا والولايات المتحدة

بحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن ، تأكيد التزام الجانبين بتعميق الشراكة بين كندا والولايات المتحدة بشأن مجموعة واسعة من التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية.

وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمريكتين، ناقش الزعميان تطورات الأزمة الأوكرانية، وأكدا التزامهما الراسخ بمواصلة دعم أوكرانيا حكومة وشعبا - وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي - حيث اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق بشأن مواءمة العقوبات، والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية وغيرها من أشكال المساعدة، ومواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء للحفاظ على الوحدة.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى التزام كندا بالدفاع والأمن لحلفاء الناتو وقارة أمريكا الشمالية، وأوضح التزامات الإنفاق الدفاعي الأخيرة لكندا في ميزانية 2022، وناقش دعم تحديث قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد).

كما ناقش ترودو وبايدن الهجرة غير النظامية والتهجير القسري، وأكدا التزامهما بالعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن دعمه لإعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية، والتزامه بتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة للتحديات الحالية في المجال الإنساني والحماية والهجرة غير النظامية في المنطقة.