أكد سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي أن فريقه لديه حالة ذهنية أفضل من الأهلي، بسبب لعبه على أمر واحد وهو الفوز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر له غدًا الأحد في مركب محمد الخامس.

وقال فاندنبروك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كمدرب يجب أن تتخذ قرارات حسب ما هو متوفر في فريقك وحسب الخصم، وعلى إثر ذلك، غدًا كل الظروف ستكون مختلفة".

وأضاف: "غدًا المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، سنحظى بـ 60 ألف مشجع في مساندتنا، وهذه الأمور ستغير بعض التفاصيل، ولكن الرغبة لا تتغير".

وتابع: "نعم الخصم استحوذ على الكرة في النصف ساعة الأولى من مباراة الذهاب، لكن لا أظن أنهم سببوا لنا الكثير من المشاكل، نحن لم نجرؤ كثيرًا أن نلعب بتحرر".

وأكمل: "بعد نصف ساعة في مباراة الذهاب، وجدنا النسق شيئًا فشيء، وأصبحنا نملك الفرص الأفضل، والآن في مباراة الإياب علينا أن نفوز".

وواصل: "الآن الأمر واضح، يجب أن نفوز، ولا يمكن إلا أن نفوز، فدون الفوز لا يمكن أن نفعل شيئًا، لأننا عدنا بخسارة من مصر، إذن كل شيء واضح، يجب أن نسجل هدفًا على الأقل ونفوز بالمباراة".

وأتم فاندنبروك: "بالنسبة للأهلي، فهناك خيارات.. يمكن أن يخسروا الكثير، لأن الكأس بين أيديهم الآن، وعلى صعيد الذهني من السهل أن تذهب وتبحث عن شيئًا ما، بدلًا من أن تخاف أن تخسر شيئًا ما".