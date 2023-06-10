ماكرون يدعو طهران إلى إنهاء دعمها العسكري لروسيا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران، إلى إنهاء دعمها العسكري لروسيا، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وحذر ماكرون من العواقب الأمنية والإنسانية الخطيرة لشحنات الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا، بحسب قصر الإليزيه.

ودعا القيادة في طهران إلى التوقف فورا عن دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.

كما أعرب ماكرون عن قلقه بشأن برنامج إيران النووي، داعيا طهران إلى اتخاذ تدابير ملموسة ويمكن التحقق منها لخفض التصعيد.

وقال إنه يتعين على إيران الامتثال لالتزاماتها الدولية والتنفيذ الكامل والفوري للالتزامات التي تعهدت بها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس.