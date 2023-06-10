ضبط 1025 كيلو رنجة فاسدة في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحرير 339 محضرًا، خلال الحملات التفتيشية التي تشنها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، وذلك خلال 48 ساعة بقرى ومدن (طنطا، السنطة، زفتى، بسيون، كفر الزيات وقطور).



وأوضح المحافظ، أن اللجان تضم ممثلين من مديريات الطبي البيطري، والصحة، والتموين، هيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء).



وتم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية، إلى جانب المرور على المخابز البلدية.



وتم تحرير 120 محضرًا من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود لوحة تشغيل، ونقص وزن رغيف الخبز، والتصرف في دقيق مدعم، وحقن دواجن بالمياه، وعدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين.



وأضاف محافظ الغربية، أن مديرية الصحة حررت خلال المرور، 163 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة.



كما حررت هيئة سلامة الغذاء 11 محضرًا لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تحرير مديرية الطب البيطري لـ7 محاضر لبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية 34 محضر نظافة وإشغال للطريق.



وقال رحمي، إن الحملات أعدمت 72 عبوة عصير فاسدة، وحرزت 9180 عبوة عصير مشتبه في صلاحيتها، إلى جانب إعدام 31 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، و10 عبوات آيس كريم فاسدة.



كما تم ضبط 1395 كيلو رنجة مشتبه في صلاحيتها، و1025 كيلو رنجة غير صالحة، 4272 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها.



وناشدت محافظة الغربية المواطنين، ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧"، أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).