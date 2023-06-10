المستشار الألماني ووزيرة الخارجية يشاركان في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية

يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في المؤتمر الرسمي للكنيسة البروتستانتية الألمانية الـ 38 في مدينة نورمبرج الجنوبية اليوم السبت.



ومن المتوقع أن يتحدث شولتس في الصباح عن موضوع الاتحاد في الأوقات العصيبة، وتعتزم بيربوك المشاركة خلال النقاش في المساء حول عمل السياسة الخارجية في الأوقات المتغيرة. ومن المتوقع أيضا أن يحضر الرئيس السابق يوآخيم جاوك .



ويحل ضيفا على المؤتمر أيضا، فريدريش ميرتس، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، الذي أعد دراسة للكتاب المقدس، كما فعل وينفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج ووزير العمل هوبرتوس هايل.



كما تمت دعوة الأسقف الكاثوليكي جيورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان لإلقاء كلمة في المؤتمر.



وينهي مؤتمر الكنيسة أعماله غدا الأحد بقداس في ساحة السوق الرئيسية في نورمبرج.