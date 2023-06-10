هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إنتر ميلان مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان على ملعب أتاتورك الأوليمبي، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، آكي.

خط الوسط الدفاعي: رودري، جوندوجان، كيفين دي بروين

الهجوم: برناردو سيلفا، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.