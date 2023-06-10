مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث المقرر انطلاقها غدا

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار المقرر انطلاقها غدا الأحد، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويناقش جدول أعمال الحوار للأسبوع الثالث غدا، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وستعقد جلستان، يوم 13 يونيو، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

ويوم 15 يونيو، ستعقد جلستان حول قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.