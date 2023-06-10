مصدر من حزب الله اللبناني : قرار أمريكي وحّد جعجع وباسيل وجنبلاط حول ازعور ولكن مرشحهم لن يمر

أكد مصدر في حزب الله اللبناني أن قرارا أمريكيا يقف وراء الاصطفاف السياسي الحاصل بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لدعم ترشيح وزير المال السابق جهاد ازعور.

وقال المصدر، لصحيفة الديار اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: "كل ذلك لم يكن ليحصل لولا القرار الأمريكي، فضلا عن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية تحييد فرنسا والسعودية عن الساحة اللبنانية".

وذكر أن "هذا القرار الأمريكي يقضي بتغليب فريق على حساب فريق آخر، وهذا لا يمكن أن يسمح به حزب الله"، مشددا على أن "جهاد ازعور مرشح المناورة والتحدي لن يمر".

وأوضح أن الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل هي لإظهار أن ازعور سيحصل على أصوات أكثر من سليمان فرنجية، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يغير في موازين القوى في لبنان".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد دعا قبل أيام إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل ظهر يوم الأربعاء في 14 يونيو الحالي، لتكون الجلسة الـ12 المخصصة لانتخاب الرئيس.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.