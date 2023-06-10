أية شحاتة تحرز برونزية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بروما

حققت أية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو برونزية منافسات وزن -67 كجم ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو المقامة بمدنية روما الإيطالية فئة الـ G6.

وتوجت أية بالبرونزية بعد خسارتها في مباراة الدور قبل النهائى أمام بطلة بلجيكا بنتيجة 2-0.

واستطاعت أية التأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تغلبها على على لاعبة البرازيل 2-1 في الدور ربع النهائي.

وكانت أية شحاته قد تأهلت إلى دور ربع النهائي بعد تغلبها أية في دور ال16 على الأردنية جوليانا الصادق صاحبة فضية بطولة العالم بنتيجة 2-0 .

وافتتحت أية مشوارها في البطولة بالفوز في دور ال32 على لاعبة كوريا الجنوبية كيم يان دي بنتيجة 2-0 لتتأهل لثمن النهائي .

وتعتبر بطولة ضمن سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو التي يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في كل وزن من الأوزان الأولمبية (4 للسيدات و4 للرجال)، والتي تمنح لصاحب الميدالية الذهبية 60 نقطة في التصنيف الدولي والأولمبي

ويقود المنتخب المصري فنيًا البريطاني محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا ويشرف على المنتخب محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للتايكوندو توجه إلى روما بعد تحقيق نتيجة تاريخية في بطولة العالم التي اختتمت مؤخرًا في العاصمية الآذرية باكو حيث توجت بعثة منتخب مصر بميداليتين برونزيتين بعدما حصد سيف عيسي برونزية وزن تحت 80 كجم ليحقق ثاني ميدالية على التوالي ببطولات العالم بينما توجت شهد سامي بميدالية نسائية تاريخية غائبة عن المنتخب منذ 18 عاما بعدما أحرزت برونزية وزن تحت 53 كجم، بالإضافة إلى الميداليتين استطاع 4 لاعبين تحقيق المركز الخامس بالبطولة وهم: جنى خطاب تحت 49 كجم، وميسون إيهاب فاروق تحت 73 كجم، وإياد بركات تحت 68 كجم، وأحمد الراوي في منافسات وزن 87 كجم.