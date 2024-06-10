ارتفاع معدل التضخم في المجر إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور

أعلن مكتب الإحصاء المركزي المجري اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 شهور.
وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 4% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر4% مقابل 7ر3% خلال أبريل الماضي.
في الوقت نفسه مازال التضخم أعلى من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري وهو 3% سنويا.
وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء إلى 4% وهو أقل مستوى له منذ 32 شهرا، مقابل 1ر4% خلال أبريل.
وارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويا، في حين زادت أسعار السلع بشكل عام بنسبة 2%.
وزادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر4%، في حين استمر تراجع أسعار الخدمات بنسبة 4ر2%.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق.