ارتفاع معدل التضخم في المجر إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور

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أعلن مكتب الإحصاء المركزي المجري اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 شهور.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 4% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر4% مقابل 7ر3% خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه مازال التضخم أعلى من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري وهو 3% سنويا.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء إلى 4% وهو أقل مستوى له منذ 32 شهرا، مقابل 1ر4% خلال أبريل.

وارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويا، في حين زادت أسعار السلع بشكل عام بنسبة 2%.

وزادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر4%، في حين استمر تراجع أسعار الخدمات بنسبة 4ر2%.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق.