حماس ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة حول تطبيقه

عبرت حركة حماس، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان، إن القرار يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة.

وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتابع البيان: «نؤكد في حركة حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) مشروع قرار أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة مع تطبيق غير مشروط للصفقة.

وجاء قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.