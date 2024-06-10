مصر تكتسح ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح بالمغرب

أسدل الستار على منافسات البطولة الإفريقية للسلاح للكبار، والتي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 6 وحتى 10 يونيو.

احتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 22 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية.

بينما احتلت تونس المركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات فقط، وتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد ميدالية واحدة فقط، واحتل منتخب الكاميرون المركز الرابع برصيد ميدالية واحدة فقط.

وتعد هذه البطولة آخر بطولات المنتخب المصري للسلاح قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس القادم.

وقد حقق الميداليات الذهبية للمنتخب المصري كلًا من: “فريق سلاح سيف المبارزة رجال، فريق سلاح سيف المبارزة سيدات، فريق سلاح الشيش سيدات، فريق سلاح الشيش رجال، فريق سلاح السيف سيدات، محمد عامر لاعب سلاح السيف، محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة، يارا الشرقاوي لاعبة سلاح الشيش، ومحمد حمزة لاعب سلاح الشيش“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “فريق سلاح السيف رجال، أدهم معتز لاعب سلاح السيف، عبد الرحمن طلبة لاعب سلاح الشيش، ونجوى نوفل لاعبة سلاح السيف”.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “زياد السيسي لاعب سلاح السيف، محمد ياسين لاعب سلاح سيف المبارزة، آية شريف لاعبة سلاح سيف المبارزة، شيرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة، نهى هاني لاعبة سلاح الشيش، وملك حمزة لاعبة سلاح الشيش، علاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش، ريناد الدكش لاعبة سلاح السيف، وندى حافظ لاعبة سلاح السيف “.

ووجه الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، التهنئة للاعبي المنتخب المصري بعد تصدرهم جدول ترتيب ميداليات البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيهم، مطالبهم بذل قصارى جهدهم من أجل حصد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس ورفع علم مصر عاليًا.

وترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.