عمرو أديب يتحدث عن تخطيط اتحاد الكرة للمستقبل: إقالة حسام حسن قبل المونديال

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن من يخطط للكرة المصرية يبحث عن مُجرد الوصول لكأس العالم دون تقديم شيء.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن ما قدمه منتخب المغرب في مونديال قطر (الوصول للمربع الذهبي) جعل المنتخبات الإفريقية أمام تحدٍ آخر.

وتابع: «هو إحنا هنفضل طول عمرنا نروح كأس العالم علشان تمثيل مشرف ونرجع.. إنت عاوز تقطع تذكرة وتاخد فيزا أمريكا.. إيه التخطيط الاستراتيجي من اتحاد الكرة».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يخطط على الإبقاء على حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب حتى انتهاء تصفيات المونديال، ثم إقالته وتعيين مدير فني أجنبي يقود المنتخب في كأس العالم.

ولفت إلى أن منتخب مصر إذا تأهل لكأس العالم سينهي البطولة في المركز الـ48 (الأخير).

وعاد المنتخب الوطني، بنقطة من غينيا بيساو بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وحافظ الفراعنة على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه غينيا بيساو.