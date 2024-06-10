ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

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استقر ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، على الانسحاب من سباق التعاقد مع أحد نجوم نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم ريال مدريد بالدخول في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب جواشوا كيميتش نجم وسط نادي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما أكدته صحيفة «سبورت» الإسبانية فإن ريال مدريد قد قرر الانسحاب من حسم صفقة التوقيع مع جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ ليترك المجال إلى برشلونة للتوقيع مع نجم البافاري.

وينتهي عقد كيميتش مع البايرن في الميركاتو الصيفي 2025 حيث هناك شكوك حول رغبته في تجديد عقده مع البافاري.