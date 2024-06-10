المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح الآن يلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة.

وأضافت جرينفيلد خلال جلسة مجلس الأمن المقررة للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة، أن "الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة".

وتابعت "لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة. الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين".

وأكدت أن كل الدول في مجلس الأمن تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وقال "ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".

ودعت حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار وحثت الطرفين على تطبيقها دون شروط.



