وزير خارجية أمريكا: حماس الجهة الوحيدة المعارضة لاتفاق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «حماس الجهة الوحيدة المعارضة لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تنتظر إبرام هذا الاتفاق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، قبل مغادرته لمطار القاهرة، مساء الاثنين: «إن أردتم السلام وعودة المحتجزين عليكم أن تضغطوا على حماس كي توافق على وقف النار».

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى المقاومة، أشار إلى أن «الأولوية القصوى تتعلق بضمان رفاهة الجميع حول العالم، لاسيما المحتجزين».

واعتبر أن «الطريقة المثلى لاستعادة جميع المحتجزين، بما فيهم الأسرى الأمريكيون، من خلال المقترح وصفقة إطلاق النار المطروحة على الطاولة الآن».

ولفت إلى أن وقف معاناة المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يتطلب إحراز تقدم في مقترح وقف إطلاق النار، وقبول حماس له.