مسئول بحماس: تعليقات بلينكن عن وقف إطلاق النار منحازة لإسرائيل

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، اليوم الاثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وقف إطلاق النار في غزة منحازة لإسرائيل وإن موقفه يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أبو زهري في تصريح لوكالة رويترز "خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة هو مثال للانحياز لإسرائيل وتوفير الغطاء الأمريكي للمحرقة التي يمارسها الاحتلال في غزة.

هذه المواقف هي المعيق الحقيقي أمام التوصل لأي اتفاق". وحث وزير الخارجية الأمريكي في مستهل جولته بالمنطقة من القاهرة ، زعماء الشرق الأوسط على الضغط على حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة، مشيرا إلى انها العائق أمام التوصل لاتفاق.

وأضاف أن حماس هي الوحيدة التي لم تقبل الاقتراح المكون من ثلاث مراحل والذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت عليه. وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين والفلسطينيين ترغب بالسلام.

وشدد بلينكن على أنه "من المهم العمل على خطط لليوم التالي من انتهاء الحرب بغزة".