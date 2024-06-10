ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك إلى أعلى مستوياته منذ 9 شهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 2ر2% وهو أعلى مستوى له منذ 9 شهور، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الدنمارك بنسبة 2ر2% سنويا مقابل 8ر0% خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023 عندما كان 4ر2%.

وارتفعت أسعار المرافق بما فيها الكهرباء بنسبة 8ر3% سنويا خلال مايو بعد تراجعها بنسبة 4ر0% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 8ر1% مقابل 8ر0% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7ر0%.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا بلغ 6ر1% خلال الشهر الماضي مقابل 5ر1% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% شهريا خلال أبريل الماضي.



