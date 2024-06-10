ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك إلى أعلى مستوياته منذ 9 شهور

أعلن مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 2ر2% وهو أعلى مستوى له منذ 9 شهور، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الدنمارك بنسبة 2ر2% سنويا مقابل 8ر0% خلال أبريل الماضي.
في الوقت نفسه وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023 عندما كان 4ر2%.
وارتفعت أسعار المرافق بما فيها الكهرباء بنسبة 8ر3% سنويا خلال مايو بعد تراجعها بنسبة 4ر0% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 8ر1% مقابل 8ر0% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7ر0%.
وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا بلغ 6ر1% خلال الشهر الماضي مقابل 5ر1% خلال الشهر السابق.
وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% شهريا خلال أبريل الماضي.