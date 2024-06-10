قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إن الإدارة المقبلة للبلاد يجب أن تبقي على الإصلاحات السياسية الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي، فيما تلتقي الأحزاب السياسية الرئيسية لمناقشة المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف رامافوسا في بيانه الأسبوعي اليوم الإثنين: "بغض النظر عن شكل أو تكوين الإدارة المقبلة، من المهم المحافظة على زخم الإصلاح واستدامته"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "أي تغيير في التوجه سيخرج التقدم الإيجابي الذي تحقق عن مساره، ويعيدنا إلى نقطة البداية".

وقال رامافوسا إن النموذج الموضوع من جانب وزارة المالية أظهر أن التنفيذ الناجح للإصلاحات، بما في ذلك تلك الرامية إلى تحسين إمدادات الطاقة وتشغيل الموانئ والسكك الحديدية، من شأنه أن يرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3% على مدار عشر سنوات. ونما الاقتصاد بأقل من 1% في المتوسط على مدار العقد الماضي.

دعا المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه رامافوسا كل الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، للانضمام إلى تحالف واسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما لم تتمخض الانتخابات التي أجريت في 29 مايو عن فائز صريح.