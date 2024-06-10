بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي يثور وينفث رمادا بركانيا بارتفاع 800 متر

أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في شرق جزيرة فلوريس، في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، ثار اليوم الاثنين، نافثا رمادا بركانيا يصل ارتفاعه إلى 800 متر من فوهته.

وقال مسئول في مركز مراقبة جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، إن الثوران وقع في الصباح عند الساعة 7:20 صباحا بالتوقيت المحلي. وشوهد عمود رماد كثيف يتجه نحو جهة الجنوب الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية.

وتابع في تقرير اليوم الاثنين أن "الثوران سجل موجة اتساع قصوى بلغت على جهاز قياس الزلازل 4ر41 مليمتر ومدة بلغت 303 ثوان".

ويُذكر أن جبل ليوتوبي (الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا)، يضم أحد البراكين التوأم، ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة فلوريس. ويتكون من قمتين: جبل ليوتوبي لاكي لاكي وجبل ليوتوبي بيريمبوان.