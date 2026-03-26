كيف تستخدم إيران أساليب أوكرانيا لإبقاء مضيق هرمز مغلقًا؟

بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بـ"تدمير" البنية التحتية للطاقة الإيرانية إذا رفضت إعادة فتح مضيق هرمز، لا يزال الممر الملاحي الحيوي مغلقاً فعلياً أمام السفن التي لم تحصل على إذن صريح من طهران.

جاء ذلك بحسب تقرير لشبكة سي بي إس نيوز، الذي قال إنه بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها كيفية إعادة تدفق النفط والإمدادات الحيوية الأخرى عبر المضيق، يبرز سؤال متزايد حتى مع وجود آلاف إضافية من القوات الأمريكية المتجهة إلى المنطقة، هل يمكن لأي قوة عسكرية القيام بالمهمة؟

تشير الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا إلى أن الإجابة قد تكون بالنفي.

عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في عام 2022، كان الوجود العسكري الأوكراني في البحر الأسود ضئيلاً مقارنة بالوجود الروسي، لكن كييف تمكنت من صد أحد أقوى الأساطيل في العالم.

باستخدام طائرات مسيرة متفجرة بحرية وجوية وصواريخ تُطلق من البر، ألحقت القوات الأوكرانية أضراراً بالغة أو دمرت العديد من السفن الروسية وأجبرت سفناً أخرى على الابتعاد عن مناطق رئيسية في البحر.

في أبريل 2022، أغرقت أوكرانيا سفينة "موسكفا"، وهي الطراد الصاروخي الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي القوي، باستخدام صواريخ أوكرانية الصنع . ومنذ ذلك الحين، شنت أوكرانيا عدداً من الهجمات المدمرة على السفن الروسية، مستخدمةً في كثير من الأحيان طائرات مسيرة أرخص بكثير.

قال ياروسلاف تروفيموف، الكاتب الأوكراني الإيطالي والخبير بشئون الشرق الأوسط لشبكة سي بي إس نيوز: "لا تمتلك أوكرانيا أسطولاً بحرياً بالمعنى الحقيقي". ومع ذلك، أضاف أن أوكرانيا "تمكنت من منع الأسطول الروسي في البحر الأسود من دخول النصف الغربي من البحر الأسود".

ولم يقتصر تعطيل أوكرانيا للأنشطة الروسية على سفنها الحربية فحسب، بل انخفضت صادرات موسكو من الحبوب بأكثر من النصف في مرحلة ما، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وذلك نتيجة إغلاق موانئها على البحر الأسود فعلياً لعدة أشهر.

لم تسيطر أوكرانيا على البحر الأسود، لكنها جعلت أجزاء منه شديدة الخطورة بحيث لا تستطيع روسيا استخدامها.

لقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأن البحرية الإيرانية "قد انتهت" ودُمرت في الحرب، لكن يبدو أن إيران تتبع نفس النهج الذي اتبعته أوكرانيا فيما يتعلق بمضيق هرمز.

حتى قبل الصراع الحالي، أقر المسئولون العسكريون الأمريكيون بما أوضحته الحرب في الخليج العربي بشكل مؤلم: في الحرب غير المتكافئة الحديثة، يمكن أن تكون السفن الكبيرة والمكلفة أهدافًا كبيرة للأسلحة الرخيصة وغير المأهولة.

أو كما قال تروفيموف في حديثه مع شبكة سي بي إس نيوز من منزله الحالي في دبي، فإن الحرب البحرية الحديثة باتت "تهيمن عليها الأنظمة غير المأهولة" بشكل متزايد.

"إيران تتعلم دروس الحرب في أوكرانيا بعناية فائقة"، هذا ما قاله تروفيموف، الذي غطى الحرب الأوكرانية على نطاق واسع.

وتشمل هذه الأنظمة طائرات بدون طيار صغيرة يصعب اعتراضها، سواء رقمياً أو باستخدام الأسلحة التقليدية. وقال: "ليس لديهم رأس حربي ضخم، لكنه كبير بما يكفي لإعماء سفينة".

وفي الصراعات السابقة، بما في ذلك "حرب الناقلات" في الفترة 1987-1988 عندما زرعت إيران ألغامًا بحرية لعرقلة حركة المرور، قامت البحرية الأمريكية بمرافقة الناقلات عبر الخليج العربي.

قال تروفيموف لشبكة سي بي إس نيوز: "إن مرافقة ناقلات النفط فعلياً ليست مفيدة حقاً إذا كنت تتعامل مع الطائرات بدون طيار. الطائرة بدون طيار ... هي مجرد لغم طائر".

لم تحاول الولايات المتحدة حتى الآن مرافقة أي سفن عبر مضيق هرمز خلال النزاع الحالي.

وفي الوقت نفسه، طرحت إيران مطالب من شأنها أن تمنحها فعلياً السيطرة الكاملة على المضيق - وتحويله إلى "كشك تحصيل رسوم" خاص لنظام الجمهورية الإسلامية، على حد قول تروفيموف، وهو أمر من غير المرجح أن تقبله الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج.

البحر الأسود ومضيق هرمز مسطحان مائيان مختلفان تمامًا، لكن النمط بدأ يبدو مألوفًا: قوة متفوقة عدديًا تستخدم أدوات رخيصة وتكتيكات غير متكافئة لإحباط وإحباط خصم مجهز بشكل أفضل بكثير - ولا تحتاج حتى إلى الفوز بشكل مباشر، بل مجرد رفع مستوى المخاطر لأي تحرك في منطقة الحرب.

تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما استهدفتا أكثر من 20 ألف هدف إيراني منذ بدء الحرب. ومن الناحية العسكرية البحتة، يبدو أن إيران تتكبد خسائر. ولكن مع استمرار إغلاق المضيق وارتفاع أسعار الوقود العالمية، ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ويبدو أن إيران تحقق مكاسب اقتصادية.