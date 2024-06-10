قال رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، إنه سعيد بتحقيق حلم جده بتأسيس أول جريدة مستقلة قبل عقدين من الزمن، و"هذا الحفيد الذي هو أنا عنده ٨٠ سنة، أمر غريب".

وأضاف دياب، في كلمته خلال تسليم جائزة صلاح دياب للمقال، بالدورة الأولى، باحتفالية مرور 20 عاما على تأسيس جريدة "المصري اليوم"، أنه لم يصدق أن حلم تأسيس الجريدة مر عليه ٢٠ عاما، لقد مرت الرحلة وكأنها ثانية من الزمن، وإنني سعيد بالزملاء الصحفيين الذين مكنونا وساعدونا على تحقيق حلمنا.

وأضاف: خلال هذه الرحلة فقدت الكثير من الأصدقاء، ومنهم رجل الأعمال أحمد بهجت، ولم يبق لي إلا نجيب ساويرس وأكمل قرطام. وفازت بجائزة صلاح دياب للمقال، كارولين كامل، عن مقال "يوم في حياة كارولين كامل في سوق السبت بالقاهرة".

وبدوره، ناشد رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مؤسسي جريدة المصري اليوم، الدولة بمزيد من الحريات والرأي والرأي الآخر حتى تعود جريدة المصري اليوم والصحف الخاصة لقوتها. وفي سياق متصل، قال عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق، إنه إذا كان هناك إنجازا تم تحقيقه خلال فترة تولي منصب رئيس تحرير الجريدة، فقد كان بسبب جهود الصحفيين والزملاء الموجودين بالجريدة، خاصة جيل الشباب الجدد بالجريدة الذين جاؤوا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المناوي خلال تكريمه في احتفالية مرور 20 عاما على صدور جريدة المصري اليوم: أوصى الشباب بالحفاظ على مبادئ وقيم المصري اليوم التي نشأت عليها والتي لن يكون هناك قيمة لها دون الحفاظ عليها.