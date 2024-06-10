طلاب الثانوية في بورسعيد يؤدون الامتحان في 15 لجنة

أدى 5872 طالبا وطالبة بمحافظة بورسعيد، موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، امتحان مادة التربية الدينية، وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز عمليات امتحانات الثانوية العامة بمقر مبني مديرية التربية والتعليم، وأجرى اتصالا مع وزير التعليم عبر شاشة الكونفرانس، لطمأنتة على انتظام سير الامتحانات، كما تفقد اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، الإجراءات الأمنية بنطاق دائرة محيط المدارس التي بها لجان.

ومن جهة أخرى، أوضح محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنه تم تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وفى ذات السياق، وجة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رسالة لطلبة الثانوية العامة، قائلا: "أناشدكم بالهدوء التام والبعد عن أي مسببات لضغوط نفسية، والتوكل على الله والمذاكرة من الكتاب المدرسي فقط، والنزول من المنزل والذهاب إلى اللجان بوقت كافي، والالتزام بالتعليمات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، والتركيز التام أثناء الإجابة".

وتابع: وأريد أن أطمأنكم أن وزير التربية والتعليم أكد مرارا وتكرارا على أن الأسئلة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، كما أننا كمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وكل الأجهزة التنفيذية أنهينا استعدادادتنا على الوجه الأكمل داخل وخارج اللجان لكي تؤدوا الامتحانات في أجواء مناسبة وبكل يسر".