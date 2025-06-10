استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، الإثنين، 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مصرية وأفريقية، لقوا مصرعهم غرقًا أثناء محاولتهم عبور البحر في رحلة هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل الليبية.

وكان شاطئ قرية "بق بق" بمدينة سيدي براني غرب مطروح قد شهد خروج الجثث على دفعتين، الأولى في أول أيام عيد الأضحى، والثانية صباح اليوم، ما يرجح وجود مزيد من الضحايا لم يتم العثور عليهم بعد، ضمن رحلة محفوفة بالمخاطر انطلقت من شرق ليبيا.

وجرى التحفظ على الجثث داخل ثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت اتخاذ إجراءاتها لتحديد هوية الضحايا واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.







