لاعب الأهلي يعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب الطائرة قبل المشاركة في بطولة العالم

تقدَّم عبد الله عبد السلام، لاعب النادي الأهلي للكرة الطائرة، باعتذار رسمي عن عدم الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، بسبب ظروف شخصية حالت دون انتظامه في معسكر المنتخب المغلق، استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، قد وجّه الدعوة لعبد الله عبد السلام للانضمام إلى المعسكر، إلا أن اللاعب أبلغ الجهاز الفني بعدم قدرته على المشاركة في المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل، تواصل المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع اللاعب من أجل دعمه وتحفيزه على الالتحاق بالمنتخب، إلا أن عبد السلام أصر على الاعتذار بسبب ظروفه الخاصة.

ويخوض المنتخب المصري غدًا مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، بعد فوزه في اللقاء الأول بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن استعداداته لبطولة العالم المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: الفلبين، إيران، وتونس.

وكان مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر، قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا لقيادة المنتخب، والذي يضم في جهازه الفني:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)