باكستان: رفع ميزانية الدفاع 20% بعد الصراع الدامي مع الهند

زادت باكستان، اليوم الثلاثاء، من الإنفاق الدفاعي بنسبة 20% بعد الصراع الدامي الشهر الماضي مع الهند.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الزيادة كجزء من ميزانية السنة المالية 2025-2026، التي سيجري فيها خفض الإنفاق الإجمالي بنسبة 7% ليصل إلى 17.57 تريليون روبية (62 مليار دولار).

واندفعت باكستان والهند إلى حافة الحرب في وقت سابق من هذا العام بعد مذبحة بالأسلحة استهدفت سياحا في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، ما مثل أكبر تدهور في العلاقات بينهما منذ عام 2019.

وتبع ذلك أسابيع من التوتر، بلغت ذروتها من خلال هجمات صاروخية وبالمسيرات أدت إلى عشرات الوفيات على جانبي الحدود.

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، إن الحكومة تخصص 2.55 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للدفاع مقارنة بـ 2.12 تريليون روبية في الميزانية السابقة.

وكانت الهند قد زادت إنفاقها الدفاعي بنسبة 9.5% في فبراير الماضي.

وقال شريف أمام مجلس الوزراء: "جميع المؤشرات الاقتصادية مرضية، بعد هزيمة الهند في حرب تقليدية، علينا الآن أن نتجاوزها في المجال الاقتصادي أيضا".