ديزني تعتزم دفع 439 مليون دولار لاستكمال الاستحواذ على خدمة البث المباشر هولو

تعتزم مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية ديزني دفع 439 مليون دولار إلى شركة إن.بي.سي. يونيفرسال المملوكة لمجموعة كومكاست لاستكمال سيطرتها على خدمة البث المباشر هولو.

وتُنهي هذه الخطوة عملية التقييم التي استمرت لبضع سنوات. وأعلنت ديزني في نوفمبر 2023 اعتزامها الاستحواذ على 33% من أسهم هولو من كومكاست مقابل 6ر8 مليار دولار على الأقل. وكان هذا المبلغ يعكس القيمة الأساسية المضمونة لهولو البالغة 5ر27 مليار دولار، وفقًا للإفصاحات الرسمية في ذلك الوقت.

تُدير ديزني هولو منذ عام 2019، عندما تنازلت كومكاست عن إدارتها لشركة ديزني وأصبحت فعليًا شريكًا صامتًا.

انطلقت هولو في عام 2007 وتطورت بسرعة لتصبح خدمة مدعومة من تكتلات الترفيه التي تأمل في تجنب الإنترنت وعرض أعمالها الفنية عبر منصة مستقلة.

وقالت ديزني في بيان رسمي أمس أن خبراءها توصلوا إلى تقييم لمنصة هولو أقل من القيمة الدنيا المضمونة خلال المرحلة الأولية من عملية التقييم، بينما توصل خبراء التقييم في إن.بي.سي يونيفرسال إلى تقييم يفوقها بكثير.

تم التعاقد مع شركة تقييم مستقلة انتهت إلى أن شركة والت ديزني ستدفع 4ر438 مليون دولار مقابل باقي أسهم هولو.

وقال بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في بيان: "يسعدنا حل هذه المشكلة أخيرًا. لقد كانت لدينا شراكة مثمرة مع إن.بي.سي يونيفرسال، ونتمنى لهم كل التوفيق"، مضيفا أن "إتمام عملية الاستحواذ على هولو تمهد الطريق لتكامل أعمق وأكثر سلاسة لمحتوى هولو الترفيهي العام مع ديزني+، وقريبًا مع خدمة إسبن الموجهة للمستهلك، مما يوفر قيمة لا مثيل لها للعملاء".

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول 24 يوليو المقبل، لكنها لن تؤثر على أرباح ديزني خلال العام المالي الحالي.



