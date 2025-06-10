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استشهد 3 مسعفين فلسطينيين جراء استهدافهم بقذيفة دبابة إسرائيلية أثناء محاولتهم انتشال مصابين من منزل بمدينة غزة.

وقال بيان لمديرية الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، الثلاثاء، إن المديرية تنعى ثلاثة من كوادر إدارة الإسعاف والطوارئ بالمديرية "ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بواجبهم الإنساني".

وأوضحت أن الهجوم حدث لدى محاولة المسعفين انتشال عدد من المصابين من منزل تعرض للاستهداف من قبل الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن المسعفين الثلاثة تعرضوا لقصف مباشر بقذيفة دبابة إسرائيلية ما أدى لمقتلهم على الفور.

وأشار إلى أن طاقم إسعاف آخر حاول الوصول إليهم وانتشال جثامينهم، تعرض لإطلاق نار من قبل آليات ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "وبعد جهود حثيثة تمكنت طواقمنا صباح اليوم من انتشال الشهداء من مكان الاستهداف، بعد عدة ساعات من وقوع الحادثة".

وطالبت مديرية الخدمات الطبية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات المعنية بفتح "تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة الإسرائيلية"، وناشدت بـ"توفير الحماية للطواقم الطبية، والعمل على منع استهداف الاحتلال المتكرر لهم خلال القيام بواجبهم"، وفق البيان.

وأكدت مواصلة القيام بواجبها وأداء رسالتها الإنسانية رغم المخاطر الكبيرة والاستهداف المتكرر لطواقمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.