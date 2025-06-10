كشف الفنان تامر عاشور عن جوانب من شخصيته، مؤكدا أنه «شرقي بحت» في بعض الأمور ولكنه في الوقت ذاته شخصية منفتحة في أمور أخرى.



وقال خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة «DMC» إنه رجل شرقي فيما يتعلق بالمواعيد؛ لكن الأمور الأخرى تعتبر من «المسلمات»، مشيرا إلى أن الساعة 12 منتصف الليل هي آخر موعد لعودة زوجته الإعلامية نانسي نور إلى المنزل، وقد يمتد ساعة إضافية في الصيف.



وأوضح أن هذا الأمر نابع من «دافع الخوف؛ وليس التحكم»، لا سيما وأنهما يسكنان في القاهرة الجديدة، في حين أن عملها اليومي في مدينة السادس من أكتوبر.



وتطرق إلى مخاوف زوجته بشأنه قبل الزواج، قائلا: «كانت خايفة، لأني كنت بسألها بتعملي إيه وتخرجي فين وترجعي إمتى، كان من ضمن الأسباب لخوفها من الزواج هي تصوراتها عن الشرقية، كانت فاكراني شرقي جدًا مفيش خروج من البيت».



وأشار إلى تغير وجهة نظرها بعد الزواج، لافتا إلى إدراكها بأن هذا الجانب لم يكن كما تخيلته في البداية، مشددا أن: «حصر الرجل الشرقي في أن زوجته من البيت ده جهل؛ لأن عندها شغلها وأصدقائها وحياتها، لازم تعيش حياتها».



وأكد أن زوجته امرأة مستقلة وذاتية تعتمد على نفسها في كل شيء، مشيرا إلى أنه كان يظن بأن هذا قد يسبب خلافات في الرأي بينهما؛ لكن العكس ما حدث وحياتهما تسير بسلاسة.