واشنطن تستعد لعرض عسكري احتفالا بذكرى تأسيس الجيش وميلاد ترامب

بينما تواصل العاصمة الأمريكية تنظيف شوارعها بعد اختتام فعاليات "وورلد برايد" في عطلة نهاية الأسبوع، يتحول التركيز الآن إلى حدث ضخم من نوع مختلف تماما، العرض العسكري يوم السبت احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي والذكرى الـ79 لميلاد الرئيس دونالد ترامب.

وقال مات ماكول من مكتب الخدمة السرية في واشنطن: "نستعد لحضور هائل"، مشيرا إلى أنه سيتم نصب أكثر من 18 ميلا من الأسوار المقاومة للتسلق، وسيتم تسيير "عدة طائرات مسيرة" في الأجواء. علما أن منطقة العاصمة تعد عادة منطقة محظورة على الطائرات المسيرة.

وقدر مسؤولو الجيش أن عدد الحضور المتوقع للعرض العسكري المسائي سيبلغ نحو 200 ألف شخص، في حين قال ماكول إنه مستعد لـ"مئات الآلاف" من المشاركين.

وأضاف: "لدينا كمية ضخمة من أجهزة كشف المعادن. إذا حضر مليون شخص، فسيكون هناك بعض الطوابير."

وسيتم استخدام ما مجموعه 175 جهاز كشف معادن في نقاط التفتيش الأمنية التي تسيطر على الوصول إلى مهرجان عيد الميلاد النهاري والعرض العسكري الليلي.

وتوقعت قائدة شرطة العاصمة، باميلا سميث، أن تكون هناك "تأثيرات كبيرة على حركة المرور"، ونصحت الحضور بالوصول مبكرا والتفكير في استخدام المترو بدلا من السيارات.

وقالت: "هذا حدث كبير بتأثير واسع، ونعتمد على الجمهور ليكون بمثابة أعين وآذان إضافية لنا."