نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تعليمات لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات الأحد المقبل.

وقالت المديرية، في بيان اليوم، إنه في إطار حرص المديرية على إعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمانة والوفاء بالتطلعات الملقاة عليه، جيل مسلح بالعلم والمعرفة، إليكم بعض النصائح الهامة:-

‐ يحظر اصطحاب أى وسيلة يمكن أن تستخدم فى الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

‐ يحظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى.

‐ يحظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونى.

‐ يحظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

‐ لا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.

‐ يحظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

‐ يحظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.



