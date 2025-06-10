اندلاع حريق بشقة سكنية بسبب متس كهربائي في المنيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقه سكنية بمنطقة المنيب.

وبينت التحريات أن سبب الحريق، هو ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية للتكييف، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع اى إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.