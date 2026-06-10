 بالصور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية لحي الساحل وشبرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية لحي الساحل وشبرا

محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 5:13 م

- الشافعى: تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة

أجرى اللواء عمر الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بنطاق حيي شبرا والساحل، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لكل حى والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين، وتحسين البيئة، والتأكد من الالتزام بتنفيذ المواصفات والمعايير الفنية لتحقيق مظهر لائق بشوارع الحي بما يتماشى مع أهداف التنمية والمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الشافعى، اليوم الأربعاء، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تتمثل فى خدمات النظافة والرصف وتطوير الطرق وتجميل الشوارع والميادين بالعاصمة.

كما تتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجارية بشارع أحمد حلمي بنطاق حي شبرا والساحل، مؤكدًا على متابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال وما تم تنفيذه من حجم الأعمال مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير لضمان عوامل الاستدامة، والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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