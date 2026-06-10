تحل اليوم العاشر من شهر يونيو ذكرى ميلاد الأديب والطبيب المصري الراحل، الدكتور أحمد خالد توفيق الشخصية الملهمة التي غيرت شكل أدب الرعب والفانتازيا في العالم العربي.

وتعاون الراحل أحمد خالد توفيق مع دار الشروق في العديد من المحطات نستعرضها من خلال هذا التقرير:

أثمر تعاون أحمد خالد توفيق مع دار الشروق عن خروج روايات أحدثت دويًا ثقافيًا واسعًا، وتجاوزت حاجز الطبعات المتتالية لتصبح من الكلاسيكيات الحديثة

- رواية "مثل إيكاروس"

تعاون الكاتب أحمد خالد توفيق مع دار الشروق في رواية "مثل إيكاروس" عام 2015 وهي تمزج بين الغموض والخيال العلمي وحصدت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا ضخمًا، وتدور أحداثها حول مفهوم "المعرفة القاتلة" واختراق حجب المستقبل.

- "شآبيب"

وهي آخر ما نُشر للعراب في حياته، وصدرت عن دار الشروق قبل وفاته بأيام قليلة في عام 2018، قدم فيها صياغة مشوقة ومختلفة لأوضاع العرب في شتات مستقبلي متخيل.

رواية "يوتوبيا"

- صدرت طبعة جديدة من رواية "يوتوبيا"، عن دار الشروق بدءًا من عام 2010 وما بعده، لتصبح الطبعة الأكثر انتشارًا.

لم يقتصر التعاون على الروايات، بل جمعت الشروق بين دفتي كتبها مقالات توفيق الصحفية الساخرة والعميقة التي كان يحلل بها المجتمع والكتابة ومنها

-"اللغز وراء السطور: أحاديث من مطبخ الكتابة"

وهو كتاب فتح فيه أحمد خالد توفيق كواليس وتفاصيل مهنة الكتابة ومراحل خلق الأفكار وصناعة الحبكة وصدر عام 2017.



