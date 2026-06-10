نيران في منشأتين صناعيتين بمنطقة فلاديمير الروسية بعد هجوم بالدرونز

نقلت ​وكالة أنباء ‌إنترفاكس عن ألكسندر ​أفدييف ​حاكم منطقة فلاديمير ⁠بوسط ​روسيا ​قوله إن النيران اندلعت ​في ​منشأتين صناعيتين بالمنطقة ‌عقب ⁠هجوم بطائرات بدون طيار "درونز".

وأضاف أن ​المنشآتين ​قريبتين ⁠من بلدتي ​كاميشكوفو ​وألكساندروفو، ⁠وأنه لم يصب ⁠أحد ​بأذى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.



من جهته، قال حاكم منطقة ​روستوف في ‌جنوب روسيا في وقت مبكر ​من يوم ​الأربعاء إن حطام طائرة ⁠بدون طيار "درون" أوكرانية ​تسبب في ​اندلاع حريق في خزان وقود بموقع ​مدني.

وكتب يوري ​سليوسار على تليجرام أن ‌الهجوم ⁠بطائرات الدرونز لا يزال مستمرا في مقاطعة ​ميليروفسكي ​بالمنطقة ⁠القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأضاف ​أنه ​لا ⁠توجد حتى الآن أي مؤشرات ⁠على ​سقوط ​قتلى أو مصابين.

إلى ذلك، قال ميخائيل جالوزين نائب ​وزير الخارجية الروسي إن ‌روسيا وبيلاروسيا على استعداد دائم ​لاستخدام جميع الوسائل ​المتاحة، بما في ذلك ⁠الأسلحة النووية، لضمان ​الأمن.

وأضاف في ​تصريحات لصحيفة إزفستيا نشرت أمس الثلاثاء أن روسيا لها ​وجود عسكري ​في بيلاروسيا وأن البلدين ‌يجريان ⁠بانتظام متابعات مشتركة لفحص مدى الجاهزية.

وتابع: "نظل في حالة استعداد ​باستمرار لتوظيف ​جميع ⁠الوسائل، بما في ذلك الوسائل ​النووية، لضمان ​الأمن ⁠في الدولة الاتحادية"، في إشارة إلى ⁠التحالف ​السياسي والأمني ​والاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا.