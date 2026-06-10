نيران في منشأتين صناعيتين بمنطقة فلاديمير الروسية بعد هجوم بالدرونز

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن ألكسندر أفدييف حاكم منطقة فلاديمير بوسط روسيا قوله إن النيران اندلعت في منشأتين صناعيتين بالمنطقة عقب هجوم بطائرات بدون طيار "درونز".
وأضاف أن المنشآتين قريبتين من بلدتي كاميشكوفو وألكساندروفو، وأنه لم يصب أحد بأذى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
من جهته، قال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن حطام طائرة بدون طيار "درون" أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في خزان وقود بموقع مدني.
وكتب يوري سليوسار على تليجرام أن الهجوم بطائرات الدرونز لا يزال مستمرا في مقاطعة ميليروفسكي بالمنطقة القريبة من الحدود الأوكرانية.
وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على سقوط قتلى أو مصابين.
إلى ذلك، قال ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وبيلاروسيا على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان الأمن.
وأضاف في تصريحات لصحيفة إزفستيا نشرت أمس الثلاثاء أن روسيا لها وجود عسكري في بيلاروسيا وأن البلدين يجريان بانتظام متابعات مشتركة لفحص مدى الجاهزية.
وتابع: "نظل في حالة استعداد باستمرار لتوظيف جميع الوسائل، بما في ذلك الوسائل النووية، لضمان الأمن في الدولة الاتحادية"، في إشارة إلى التحالف السياسي والأمني والاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا.