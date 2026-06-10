بحث رجال الإنقاذ أمس الثلاثاء في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين، وذلك بعد يوم من أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 45 شخصا، وأصيب 630 بينما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤول بالدفاع المدني اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 8ر7 درجة، قبالة جزيرة مينداناو، ثاني أكثر الجزر الفلبينية سكانا، وأدى إلى تشريد أكثر من 32 ألفا، فر معظمهم إلى مراكز الإيواء الطارئة.

وسجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) أكثر من 2200 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال في أول يوم من العام الدراسي، وهو ما أثر على أكثر من 2ر3 مليون طالب، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

وخشي العديد من السكان الذين غادروا منازلهم من حدوث تسونامي. وسُجلت أمواج ارتفع منسوبها حتى 4ر1 متر (6ر4 قدم) فوق مستوى المد في الفلبين، لكن الأضرار الوحيدة المرتبطة بتسونامي تمثلت في تضرر ستة أكواخ خشبية على أعمدة في قرية ساحلية. كما وصلت أمواج أصغر إلى شواطئ إندونيسيا وبالاو وحتى جنوب اليابان.

وخلف الزلزال دمارا واسعا، بما في ذلك في مدينة جنرال سانتوس الساحلية النشطة التي يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة والمعروفة بأنها عاصمة التونة في البلاد.

وقال برناردو رافائيليتو أليخاندرو الرابع، نائب مدير مكتب الدفاع المدني الفلبيني، إن معظم الوفيات الإضافية سُجلت في مقاطعة دافاو أوكسيدنتال، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي، بينما توفي اثنان إثر إصابتهما بحطام متساقط، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

ووفقا لتقييم حكومي أولي للأضرار، تضرر نحو 2500 منزل و117 مبنى ومنشأة حكومية في مقاطعات عدة. كما بقي المطار الدولي في جنرال سانتوس مغلقا لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى إلغاء 63 رحلة داخلية باستثناء الرحلات الإنسانية.

وأفاد أليخاندرو بأنه حسب التقديرات بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 8ر562 مليون بيزو (16ر9 مليون دولار)، فيما واصلت فرق الطوارئ الحكومية والخاصة عمليات البحث والإنقاذ والتعافي في المناطق المتضررة، وفقا لـ (د ب أ).