كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته برجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق والرئيس الشرفي الحالي، حملت رسائل طمأنة مهمة لجماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل النادي.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورت» أن عباس شدد خلال المكالمة على أن الزمالك لن يتعرض لأي عقوبة قد تمنعه من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، مؤكدًا بشكل قاطع أن الفريق سيكون حاضرًا في البطولة القارية.

وفيما يتعلق بالأزمات المرتبطة بالقيد والقضايا المالية، أشار عباس إلى أن هناك ست قضايا كبرى تم حلها بالفعل، موضحًا أن الإعلان الرسمي عنها سيكون من خلال مجلس إدارة النادي، باعتبارها من اختصاصه، وليس من جانبه.

وأضاف: «بعيدًا عن تفاصيل القضايا، أؤكد أن الزمالك لن يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال إفريقيا، وسيشارك بشكل طبيعي».

وفي ملف أرض النادي، بعث عباس برسالة تفاؤل للجماهير، مؤكدًا أن البديل للأرض التي تم سحبها «خير»، وكرر الكلمة ثلاث مرات للدلالة على ثقته في إيجابية التطورات، مشيرًا إلى أن الحل قد يكون قريبًا دون تحديد إطار زمني دقيق.

وفيما يخص ملف الصفقات، شدد عباس على أن هذا الأمر يخص مجلس إدارة النادي وإدارة الكرة، مؤكدًا عدم تدخله في هذا الملف، وتركه بالكامل للجهات المختصة داخل الزمالك.

وتأتي تصريحات عباس لتمنح جماهير الزمالك قدرًا من الطمأنينة، في ظل التحديات الإدارية والمالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.