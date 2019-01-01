المسماري: لدينا القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كل الأراضي الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، إن "القوات الجوية هي اليد التي تدمر وتدك، كل تحركات العدو، سواء في محيط طرابلس أو وسط ليبيا، أو حتى في الجنوب".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء: "لدينا القدرة الجوية الكافية على التعامل مع أي تهديد أمني على كل الأراضي الليبية، قواتكم الجوية تستفيد من إمكانيات هائلة للطيارين والمهندسين، ومن الخبرة المتراكمة في القتال طيلة السنوات الماضية".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.