محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة بإجمالي 126 محال و6 مداخل

افتتح محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة بعد تحويله إلى سوق نموذجي، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق بها وتزامناً مع احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

وقال المحافظ، إن مساحة السوق الذي يرجع تاريخ إنشاءه إلى عام 1976 إلى 963 متر تقريبًا، وكان عبارة عن سوق غير مخطط ويضم 82 باكية تم زيادتهم في المرحلة الأولى التي تم افتتاحها، أمس، إلى 126 محال، كما تم استحداث 6 مداخل لتسهيل عملية الدخول والخروج للسوق ومزود بكاميرات مراقبة ووسائل الحماية المدنية.

وأشار إلى أنه جار دراسة إقامة مرحلة ثانية للسوق بإنشاء دور ثاني على مساحة 740 متر، يعمل بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه، لافتاً إلى أنه تم اختيار إسلوب التوسع الرأسي في الإنشاءات للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من المساحات المتاحة وخلق مساحات جديدة تتناسب مع زيادة الاحتياجات وحجم الأنشطة.

وأضاف المحافظ، أنه جار دراسة إنشاء مرحلة ثالثة لتطوير السوق بإقامة محلات على السور المحيط به لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين وإخلاء الشوارع، منهم حيث لا يتناسب وجودهم مع المظهر الحضارى المميز لشوارع مصر الجديدة، كما سيتم دراسة الاستفادة من شارعي سوهاج والكهف كمنطقة مشاة تحوى بعض الأنشطة أسوة بما تم فى شارع مصر بمنطقة ألماظة.

ونوه بأن سوق سوهاج تم تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى، مثل العطارة والبلاستيك وروعى فيه أن يحقق المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ووجه المحافظ، رئيس حي مصر الجديدة وهيئة النظافة، ضرورة وجود آلية لرفع المخلفات أولاً بأول وإزالة أي إشغالات موجودة بمحيط السوق، مطالبًا بتشكيل مجلس لإدارة السوق من بعض الشاغلين وبإشراف الحي، لمتابعة إدارته وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ عليه.