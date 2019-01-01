فني يلقى حتفه في حادث أثناء قيامه بأعمال صيانة دورية بطائرة في شرق الهند

لقى فني هندي حتفه أثناء قيامه بأعمال صيانة دورية في طائرة بمطار كولكاتا بشرق الهند اليوم الأربعاء.
وكان روهيت باندي / 23 عاما/ يقوم بصيانة طائرة بومباردييه كيو 400 التابعة للشركة سبايس جيت للطيران في وقت مبكر من اليوم عندما وقع الحادث.
وقالت الشركة في بيان " بدون قصد، أغلق الباب الهيدروليكي الرئيسي لمستودع عجلات هبوط الطائرة الذى كان يعمل بداخله، وعلق بين قلابات الباب الهيدروليكي".
وأضافت الشركة: "تم كسر الأبواب الهيدروليكية لإنقاذ باندي، ولكنه فارق الحياة".
وقالت الشرطة في كولكاتا إن الحادث يعد " وفاة غير طبيعية" وتحقق في كيفية إغلاق الباب بصورة مفاجئة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولي المطار.
وأصدرت هيئة الطيران المدني أوامرها بإجراء تحقيق منفصل لمعرفة سبب الحادث.