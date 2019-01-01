 فني يلقى حتفه في حادث أثناء قيامه بأعمال صيانة دورية بطائرة في شرق الهند - بوابة الشروق
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فني يلقى حتفه في حادث أثناء قيامه بأعمال صيانة دورية بطائرة في شرق الهند

نيودلهي - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 4:49 م

لقى فني هندي حتفه أثناء قيامه بأعمال صيانة دورية في طائرة بمطار كولكاتا بشرق الهند اليوم الأربعاء.

وكان روهيت باندي / 23 عاما/ يقوم بصيانة طائرة بومباردييه كيو 400 التابعة للشركة سبايس جيت للطيران في وقت مبكر من اليوم عندما وقع الحادث.

وقالت الشركة في بيان " بدون قصد، أغلق الباب الهيدروليكي الرئيسي لمستودع عجلات هبوط الطائرة الذى كان يعمل بداخله، وعلق بين قلابات الباب الهيدروليكي".

وأضافت الشركة: "تم كسر الأبواب الهيدروليكية لإنقاذ باندي، ولكنه فارق الحياة".

وقالت الشرطة في كولكاتا إن الحادث يعد " وفاة غير طبيعية" وتحقق في كيفية إغلاق الباب بصورة مفاجئة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولي المطار.

وأصدرت هيئة الطيران المدني أوامرها بإجراء تحقيق منفصل لمعرفة سبب الحادث.


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