لافروف: المخاطر النووية زادت بشكل كبير وواشنطن ترفض مصطلح الأمن الاستراتيجي

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مخاطر اندلاع مواجهة نووية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل خطير، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بمصطلح "الأمن الاستراتيجي".

وقال لافروف - خلال جلسة "قراءات بريماكوف" المنعقدة عبر الإنترنت، اليوم الجمعة- "أوافق على أن المخاطر النووية زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأن الوضع في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي الدولي في حالة تأخر كبير".

وأضاف "الأسباب واضحة للجميع وتكمن في أن الولايات المتحدة تريد استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق النصر فيما تُطلق عليه تنافس القوى العظمى"، لافتا إلى أن واشنطن ترفض مصطلح الاستقرار الاستراتيجي وتسميه "التنافس الاستراتيجي".