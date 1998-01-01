انطلاق التصويت في انتخابات سنغافورة وسط تفشي فيروس كورونا

(د ب أ)

توجه السنغافوريون وهم يرتدون الكمامات إلى صناديق الاقتراع في الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) للادلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة تُجرى فيما تتعامل البلاد مع المئات من حالات الاصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبعد حملة قصيرة لم يُسمح فيها بالتجمعات الانتخابية العامة بسبب الفيروس، تقاس درجة حرارة الناخبين كما يرتدون قفازات تستخدم لمرة واحدة قبل دخول كبائن التصويت للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ 93 مقعدًا.

وناشدت أحزاب المعارضة الناخبين بعدم تقديم "شيك على بياض" لحزب العمل الشعبي الحاكم، الذي حصل على 83 مقعدًا في انتخابات عام 2015 وفاز بنسبة 60 بالمئة على الأقل من التصويت الشعبي في كل انتخابات جرت منذ استقلال سنغافورة عام 1965.

وأكدت وزارة الصحة يوم الخميس اصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 45423 حالة.