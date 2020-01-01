خطيب المسجد النبوي: الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة ويصب في مصلحة المسلمين

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، اليوم الجمعة، أن الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة، ويصب في مصلحة المسلمين.

وأوضح الثبيتي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه من النظر في مآلات الأمور كون الحج هذا العام استثنائيا بأعداد محدودة وضوابط مشروعة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصب في مصلحة المسلمين بالمحافظة على الأنفس ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، والتحلي بالحذر عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية الثلاثاء الماضي أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج 70% منهم من الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ معايير اختيار المقيمين ستكون الأولوية لمن "لا يعانون من أمراض مزمنة، ومن خضع لاختبار (سي بي آر) الذي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل.

ومن المعايير المحددة أيضا "أن تكون أعمارهم بين 20 إلى 50 عاما، وأيضا مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج".

ويمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، بدءا من يوم الأحد 19 يوليو 2020 حتى نهاية يوم الأحد 2 أغسطس 2020.

وكان عدد حجاج العام الماضي قد فاق 5ر2 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم.