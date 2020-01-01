 وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل إرهابيين اثنين على يد قوات الأمن بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 10 يوليه 2020 1:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل إرهابيين اثنين على يد قوات الأمن بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد

كابول - أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 11:38 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل إرهابيين اثنين على يد قوات الدفاع والأمن الوطنية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة - أن قوات الأمن قتلت إرهابي باكستاني وأحد شركائه خلال غارة شنتها بمنطقة سامكاناي بإقليم باكتيا.

وحصلت وزارة الدفاع على بطاقة الهوية الوطنية للإرهابي الباكستاني ويدعى جواد علي.

ولم تعلق الجماعات الإرهابية المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك