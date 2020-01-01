وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل إرهابيين اثنين على يد قوات الأمن بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل إرهابيين اثنين على يد قوات الدفاع والأمن الوطنية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة - أن قوات الأمن قتلت إرهابي باكستاني وأحد شركائه خلال غارة شنتها بمنطقة سامكاناي بإقليم باكتيا.

وحصلت وزارة الدفاع على بطاقة الهوية الوطنية للإرهابي الباكستاني ويدعى جواد علي.

ولم تعلق الجماعات الإرهابية المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.