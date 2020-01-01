 الفلبين تبحث السماح للأجانب بتملك مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% - بوابة الشروق
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الفلبين تبحث السماح للأجانب بتملك مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 4:00 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 4:00 م

قال وزير الطاقة الفلبيني ألفونسو كوزي إن وزارته تبحث إمكانية السماح للأجانب بامتلاك مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة، من خلال إصدار إخطار أو تقديم مشروع قانون إلى الكونجرس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كوزي في إيجاز صحفي عبر الإنترنت اليوم الجمعة بأن القواعد الحالية تتطلب امتلاك المواطن الفلبيني ما لايقل عن 60 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة، ولكن معظم التقنيات المتجددة مملوكة لأجانب.

ودعا وزير الطاقة الفلبيني الشركات إلى التركيز على الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، واللتين أثبتتا إمكانية الاعتماد عليهما، قبل الاتجاه إلى المصادر الأخرى "التي قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين".

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